- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Comisia…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Scenariile pesimiste privind soarta conationalilor, dupa Brexit, au fost spulberate de Londra printr-un mesaj clar: romanii ajuta economia britanica si sunt doriti in Regatul Unit si dupa iesirea din Uniunea Europeana. Guvernul britanic organizeaza intalniri intre oficiali si comunitatile de migranti,…

- Ce ii asteapta pe romanii care locuiesc in Marea Britanie dupa Brexit? Temerile conationalilor au fost luate in calcul de guvernul de la Londra, care a organizat intalniri cu membrii comunitatii romanesti, ca sa le raspunda la intrebari. Mesajul a fost clar: britanicii vor ca sa romanii sa ramana in…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie ''sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi", este una reala, a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea UK din Uniunea Europeana…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege în forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, întrucât sunt încalcate

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP. Theresa May…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- Mai multe dezacorduri 'substantiale' intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP. "Date fiind aceste dezacorduri, tranzitia…

- Soros a donat 400.000 de lire unei fundații care lupta impotriva Brexit. O campanie care lupta pentru menținerea Marii Britanii in UE a primit o finanțare de 400.000 de lire de la miliardarul George Soros. Potrivit BBC , George Soros a facut donația catre fundația sa ”Best of Britain”, iar cu ajutorul…

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press.Citește și: S-a aflat! Cat a platit Liviu Dragnea pentru copierea a 18 volume din dosarul DNA / FOTO Dupa un weekend de declaratii contradictorii…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated...

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie anul viitor viitor vor fi tratati in mod diferit de cei stabiliti deja in aceasta tara. "Persoanele care au venit in Regatul Unit atunci cand eram membri ai UE si-au stabilit anumite asteptari…

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Potrivit unor surse citate de presa britanica, zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator vor incerca sa o inlature pe Theresa May din functiile de lider al formatiunii politice si de prim-ministru in cazul unui esec electoral in alegerile locale din luna mai. Procedura pentru…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca este “probabil” ca rezultatul unui referendum pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana ar fi avut acelasi rezultat ca si cel din Marea Britanie. Intr-un interviu difuzat de BBC, Macron a spus, legat de Brexit, ca in interpretarea sa, multi dintre…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…