- Premierul britanic Boris Johnson a promis luni, cu ocazia summit-ului G7 de la Biarritz, un ajutor de 10 milioane de lire sterline pentru conservarea padurii tropicale din Amazonia, afectata grav de incendii, informeaza AFP, potrivit news.ro"Toata saptamana am privit, ingroziti, cum padurea…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat sambata, la Biarritz (sud-vestul Frantei), pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ca acesta va fi cunoscut drept 'Mister No Deal' daca nu va accepta modificarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters…

- Reprezentanții britanici nu vor mai asista la majoritatea reuniunilor Uniunii Europene începând cu 1 septembrie, cu excepția celor care "privesc interesul național", precum securitatea, a anunțat marți ministerul însarcinat cu Brexitul, scrie AFP.Guvernul estimeaza…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Premierul britanic Boris Johnson a acceptat oferta de a se intalni cu omologul irlandez Leo Varadkar pentru a discuta despre Brexit si despre "plasa de siguranta" (backstop, prevedere propusa de Bruxelles de a mentine deschisa frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…