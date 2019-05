Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica…

- „Am analizat problema și am decis sa stabilim data din luna octombrie. Vrem ca Marea Britanie sa iasa in mod ordonat (din UE, n.red.) și acest lucru poate fi asigurat daca le oferim timp”, a declarat cancelarul german in cadrul unei conferințe, dupa intalnirea liderilor UE. „Punctul decisiv…

- Marea Britanie trebuie mai degraba sa gaseasca o cale pentru a iesi din Uniunea Europeana (UE) intr-un mod ordonat decat sa incerce sa o destituie pe Theresa May din functia de premier, a declarat duminica...

- Parlamentul britanic va vota marți daca precizarile de ultima ora convenite de premierul Theresa May cu UE pe marginea acordului Brexit sunt suficiente, iar procesul se poate derula potrivit calendarului inițial fara sa mai fie nevoie de extinderea termenului limita. Daca și aceste documente- ”angajante…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marți seara ca șansele unui scenariu fara un acord privind Brexit au crescut, in contextul in care Parlamentul britanic a respins din nou ințelegerea negociata intre Theresa May și Bruxelles."Am vazut rezultatele din parlamentul…

- BREXIT. Membrii Camerei Comunelor au aprobat, miercuri seara, un amendament sustinut de guvern care solicita premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu...