- Aceasta majoritate foarte mica - care ar marca insa o schimbare istorica in Irlanda de Nord - se situeaza in marja de eroare a sondajului, tempereaza autorul anchetei, politologul Lord Ashcroft. Potrivit acestui studiu, 45% dintre chestionati se pronunta in favoarea ramanerii in cadrul Regatului…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat luni seara ca nu va cere "o noua amanare" a Brexitului, in pofida unei legi adoptate in acest sens de parlament, relateaza AFP. "Nu voi cere o noua amanare" a datei iesirii din UE, prevazuta pentru 31 octombrie, le-a spus Boris Johnson deputatilor,…

- Partidul Conservator din Marea Britanie, condus de premierul Boris Johnson, a pierdut marți majoritatea in Parlament dupa ce conservatorul Phillip Lee a demisionat din partid, potrivit BBC.Parlamentarul a anunțat ca devine membru al Partidului Liberal Democrat. Lee și-a anunțat demisia chiar…

- Astazi debuteaza o mini-sesiune parlamentara decisiva pentru Marea Britanie. Opozitia incearca acum diferite cai de a-l impiedica pe Johnson sa decida iesirea din UE, fara accord, pe 31 octombrie, cum ar fi sesizari in justitie, depunerea in regim de urgenta a unui proiect de lege care sa-l oblige…

- Boris Johnson, hotarât în privința datei Brexitului: 31 octombrie Prim-ministrul britanic Boris Johnson va convoca alegeri legislative anticipate pentru data de 14 octombrie daca guvernul sau va suferi o înfrângere în Parlament în privinta Brexit-ului, a…

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…