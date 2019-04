Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar rar de salamandra gigantica chineza va fi expus la gradina zoologica din Londra dupa ce a fost descoperit de autoritati intr-o cutie de cereale pe care traficantii au incercat sa o introduca ilegal in tara, relateaza miercuri Press Association. Salamandra s-a numarat printre cei cinci amfibieni…

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, titreaza Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta fata de 16…

- Un test simplu si accesibil, ce indica valoarea peptidei C si costa in jur de zece lire, poate contribui la diagnosticarea corecta a pacientilor cu diabet, care pot beneficia astfel de un tratament adecvat, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Analiza…

- Nivelul emisiilor de dioxid de carbon din Marea Britanie a scazut in 2018 pentru al saselea an consecutiv, cea mai lunga serie continua a reducerilor inregistrata pana in prezent, sugereaza o analiza citata luni de Press Association. Emisiile au scazut la 361 milioane de tone, cel mai mic nivel incepand…

- Tema muzicala a filmului "Star Wars: A New Hope" (1977), compusa de John Williams, a fost desemnata cea mai buna din toate timpurile, potrivit unui sondaj realizat recent in Marea Britanie, informeaza joi Press Association. Aceasta tema muzicala a obtinut peste 20% din totalul voturilor exprimate intr-un…

- Doi pinguini furati de la o gradina zoologica din Marea Britanie au fost recuperati in urma unei operatiuni a politiei, relateaza vineri Press Association. Perechea de pinguini Humboldt a fost furata in noiembrie 2018 de la o gradina zoologica din Nottinghamshire. Ofiterii de…

- Ducesa de Cambridge, sotia printului William, a conceput pentru prima data designul unei gradini - inspirata din amintirile sale din copilarie legate de zonele salbatice si impadurite - ce va fi prezentata publicului larg in luna mai la editia din 2019 a Chelsea Flower Show, o renumita expozitie…

- O talie mai generoasa ar putea trada un creier mai mic, sugereaza un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, citat de Press Association. Descoperirea indica o posibila asociere intre greutatea corporala in exces si problemele de sanatate mintala. Oamenii de stiinta…