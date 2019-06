Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a precizat ca, in lunile urmatoare, va acorda o atentie speciala domeniilor cruciale precum drepturile cetatenilor, serviciile financiare, transporturi si pescuit, in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, prevazuta deocamdata pentru data de 31 octombrie.Cea mai…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,4% in perioada februarie - aprilie 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Numai in aprilie cresterea salariilor a fost de 3,8%, cel mai rapid ritm, incepand din mai 2008, inregistrat intr-o singura luna.Incluzand…

- Doi pui de tigru alb, o specie rara, au fost adusi luni la gradina zoologica nationala din Nicaragua unde s-au alaturat menajeriei de feline amenintate cu disparitia, relateaza marti AFP. Cei doi frati in varsta de cinci luni, Osman si Halime, nascuti in Mexic, sunt singurii tigri din…

- Un tanar de 19 ani a fost lovit cu pumnii si picioarele timp de cateva minute de catre un grup de taximetristi chiar in seara in care isi serba ziua de nastere. Un conflict soldat cu ranirea destul de grava a unui tanar de 19 ani a avut in noaptea de sambata spre duminica, 7 aprilie, in vecinatatea…

- Sase exemplare rare de lemur, printre care doua perechi de gemeni, au venit pe lume la o gradina zoologica din Marea Britanie, spre bucuria ingrijitorilor, relateaza marti Press Association. Printre noii locatari de la Chester Zoo se numara cinci exemplare de lemur cu coada inelata, dar si un lemur…

- Un exemplar rar de salamandra gigantica chineza va fi expus la gradina zoologica din Londra dupa ce a fost descoperit de autoritati intr-o cutie de cereale pe care traficantii au incercat sa o introduca ilegal in tara, relateaza miercuri Press Association. Salamandra s-a numarat printre cei cinci amfibieni…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a cerut guvernelor sa colaboreze pentru a depasi obstacolele legale in vederea modificarii reglementarilor fiscale, informeaza publicatia britanica The Guardian. Oficialul FMI se alatura astfel cererilor de a taxa suplimentar…