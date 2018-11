Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Alexia Eram a plecat la studii in Marea Britanie! Recent, fiica Andreei Esca a facut un vlog in care le-a aratat fanilor ei caminul și camera in care sta, la Londra. Alexia urmeaza cursurile renumitei University for the Creative Arts. „Pentru ca multi m-ati rugat sa fac un tur al camerei, o sa facem…

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Andreea Berecleanu a dezvaluit care a fost motivul pentru care a decis ca fiica sa, Eva, sa plece in strainatate. Adolescenta studiaza in Marea Britanie. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, are o fiica, Eva, care este adolescenta. Vedeta și-a dorit ca Eva…

- Doria Ragland, mama ducesei de Sussex, a efectuat mai multe vizite secrete și de urgența in Marea Britanie, pentru a-și consola fiica, dupa ce tatal lui Meghan Makle a lansat o serie de atacuri dure la adresa acesteia.