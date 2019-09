Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost sesizata miercuri, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie a fost retinuta dupa ce a sustras o suma de bani dintr-o casa de marcat a unui magazin situat pe strada Cosmonautilor din Baia Mare. La fata locului a fost identificata o femeie de 38 de ani, din comuna Botiz, judetul Satu Mare.…

- O femeie din Arkansas s-a inecat in mașina ei, sambata, in timp ce operatorul de la numarul de urgența 911 ii spunea sa taca. Debra Stevens, in varsta de 47 de ani, cerea ajutor cu disperare, timp in care operatorul o certa ca a intrat cu mașina in apa. La un momnent dat, acesta i-a spus femeii sa „taca”,…

- O femeie in varsta de 30 de ani si-a ascuns sub fusta bebelusul in varsta de 10 luni si a incercat sa-l scoata ilegal din tara si sa-l duca in Germania, a transmis Politia de Frontiera.

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- Faptele anchetate la Caracal și zona de umbra din jurul lor indica, pe langa falimentul statului ca mecanism de protecție a cetațenilor sai, un nivel crescut de toleranța la rau, prezent in societatea noastra, o lipsa cronica de repere morale și o indiferența tinzand spre abrutizare a comunitaților…

- In jur de 100 de elevi au atacat o sectie de politie din orasul german Starnberg, din landul Bavaria, pentru a-si elibera un coleg de 15 ani, informeaza news.ro.Incidentul a avut loc joi noaptea dupa ce politia a fost chemata la o petrecere. Ofiterii l-au retinut la petrecere pe adolescent,…

- Un batran din Marea Britanie a murit in timp ce se uita la un film de groaza despre papuși, la un cinematograf din Thailanda. Bernard Channing, in varsta de 77 de ani, a mers in vacanța in Thailanda. Acolo, barbatul a vrut sa mearga și la cinema. A ales un film de groaza, iar la finalul acestuia,…

- Fratele tinerei din judetul Arad atacate de fostul iubit cu un cutit, in timpul unei petreceri transmise pe Facebook, a murit la spital. Barbatul a incercat sa o apere pe sora lui de atacator si a fost injunghiat in zona inimii. Reprezentantii Spitalului Judetean Arad au declarat pentru News.ro…