Marea Britanie: O comisie parlamentara cere Facebook sa furnizeze informatiile legate de eventuala ingerinta ruseasca in Brexit pana in 18 ianaurie

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara pe justitie va lucra si in ultima saptamana din ianuarie, in perioada de vacanta parlamentara, a anuntat deputatul PSD Florin Iordache la finalul sedintei de joi, urmand ca aceasta comisie sa elaboreze trei proiecte legislative prin care sa se modifice Codul penal, Codul…

- Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat tare pe membrii Casei Regale. Aceștia au decis excluderea…

- Efectele unui Brexit dur vor fi decisive pentru capacitatea de inovatie si pentru competitivitatea industriei auto britanice, arata un studiu Coface care mentioneaza ca din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- Surse din randul Politiei Judetene Calarasi spun ca ar fi vorba despre doi adolescenti, de 16 si 18 ani. Cei doi au fost condusi la sediul IPJ Calarasi, la ora transmiterii acestei stiri aflandu-se la audieri. In judetul Calarasi, un sofer a luat la ocazie doi tineri necunoscuti…

- Joi, Angela Merkel, Martin Schulz si Horst Seehofer ( liderul CSU) au avut o intrevedere cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Potrivit cotidianului Bild, in cadrul acestei intalniri s-a discutat mai multe optiuni de formare a unei noi coalitii guvernamentale, de la formarea…

- Generalul Dumitru Dumbrava, secretarul general al SRI, a expus serviciul de informații interne unor riscuri de securitate maxime dupa ce acesta și-a înregistrat un cont pe rețeaua de socializare ruseasca VK (vkontakte). Potrivit flux24.ro, acesta este unul din cele mai mari cutremure din istoria…

- Ministrul Justitiei, despre o eventuala demisie: Guvernul decide. Cand nu voi mai fi ministru, redevin rector Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri, referitor la faptul ca protestatarii ii cer demisia, ca acest lucru nu il poate decide el, ci Guvernul, precizand ca din moment ce nu se…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996.…

- Putin a vizitat vineri orasul Sankt Petersburg, participand la ceremonia de deschidere a celei de-a sasea editii a Forumului Cultural International, potrivit site-ului agentiei de stiri Tass. "Teroristii prin telefon s-au tinut de farse toata ziua", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de…

- O crestere bazata pe consum nu este una sustenabila si ar trebui sa fie incurajate investitiile, a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, dupa ce premierul Mihai Tudose a afirmat ca „tendinta de consum arata mai degraba modernitate in cazul Romaniei”. Presedintele Klaus Iohannis…

- Unda verde pentru limba romana in Republica Moldova! Comisia parlamentara de cultura, educatie si cercetare a avizat pozitiv proiectul privind modificarea Constitutiei si introducerea sintagmei "limba romana" in Legea Suprema.

- "Presedintele Trump pune mereu accent pe faptul ca toate optiunile sunt pe masa. Vrem sa ne asiguram ca aceste optiuni nu se refera la un alt razboi. Sub nicio forma SUA nu ar trebui sa foloseasca actiuni militare fara acordul Coreei de Sud", a declarat Choo Mi-ae, liderul Partidului Democrat si…

- Chiar daca forțele pro-UE vechi sunt discreditate sau colapsate, iar cele noi nu au intrat înca în posesia pârghiilor de putere, potrivit unor sondaje, simpatiile proeuropene se reabiliteaza, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN.…

- Noile masurile fiscale nu vor aduce niciun prejudiciu Primariei Capitalei și nici bucureștenilor, scrie primarul general Gabriela Firea într-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Masurile fiscale adoptate de Guvernul Romaniei nu vor aduce niciun prejudiciu Primariei…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- In anul 2015, la propunerea Regelui Mihai și cu aprobarea Consiliului Regal al Coroanei, Principelui Nicoale i-a fost retras titlul regal și calitatea de succesor la tron, cu toate ca, in urma cu doar 5 ani, insuși suveranul ii acordase statutul. Astfel, Alteța Sa Regala Principele Nicolae a devenit…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor s-a intalnit cu seful Pentagonului la cartierul general NATO de la Bruxelles, locul unde se desfașoara intalnirea miniștrilor din Alianta Nord-Atlantica. James Mattis si Mihai Fifor au discutat despre securitatea la Marea Negra si despre razboiul din Afganistan. Ministrul…

- De fiecare data cand cititi articole despre masini si va sunt oferite informtiile tehnice, se folosesc abrevieri. Pe unele dintre ele le cunoaste toata lumea, cum ar fi cele legate de tipul de motorizare, insa stim cu totii la ce se refera abrevierile legate de sistemul de tractiune? Clasicul 4X4…

- Daniela Andreea Popa, o romanca aflata in Marea Britanie, mama unui baietel de 10 ani, a murit din cauza cancerului, iar rudele sunt disperate ca nu o pot aduce in țara. Romanca s-a imbolnavit de cancer in anul 2015 și, de doi ani, a incercat sa lupte impotriva cruntei maladii. Ieri dimineata, Daniela…

- Liderul NATO efectueaza o vizita in Coreea de Sud, el avertizand in privinta pericolului reprezentat de Coreea de Nord. ”Este o amenintare globala. Este o provocare pentru intreaga lume deoarece Coreea de Nord isi dezvolta rachete capabile sa atinga teritorii din America de Nord si din Europa”,…

- Este razboi intre firmele de maxi taxi si autoritatile locale constantene. Dupa nenumarate amenzi si licente suspendate din partea autoritatilor pentru diverse nereguli, in special, supraaglomerarea, a aparut o noua situatie in urma careia tot calatorii sunt cei care sufera. De cateva zile, constantenii…

- Implicatiile Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, prezentate de MAE intr-un clip informativ - VIDEO Campania de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“ continua la Londra, iar MAE a lansat un clip informativ privind implicatiile pe care…

- Doi directori din Complexul Energetic Oltenia au fost audiați joi de o comisie parlamentara care verifica indiciile privind manipularea pieței de energie. Este vorba de Sorin Boza și Ionel Ilie, la comisie fiind invitați șefii marilor producatori de...

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Indivizii au varste cuprinse intre 17 si 29 de ani. Potrivit procurorilor, acestia erau partea a unui grup de extrema-dreapta, OAS, condus de cunoscutul extremist Logan Alexandre Nisin. Nisin, care a fost arestat in luna iunie, administra o pagina de Facebook care lauda crimele in masa efectuate…

- Participantii, cel putin 10.000, s-au strans in fata Portii Brandenburg si au afisat postere cu mesaje precum "Opriti AfD", "Vocea mea impotriva incitarii", "Inima mea bate pentru diversitate", "Limite pentru nazisti", "Impotriva rasismului si a urii in Bundestag". In cadrul alegerilor parlamentare…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Astazi, de la ora 10, la Casa de Cultura a Stundentilor din Iasi are loc Targul de Job-uri „Careers in White”. Sunt puse la dispozitia celor interesati oportunitați de munca pentru asistenții medicali, medicii rezidenți, medicii specialiști, fizioterapeuți sau infirmieri. Locurile de munca oferite se…

- Prin intermediul unei postari pe Facebook, Theresa May a subliniat ca procedura aplicarii pentru un statut stabil in Marea Britanie va fi simplificata, iar costurile vor fi reduse. "Am fost clara in acest demers ca drepturile cetatenilor sunt prioritare. Stiu ca si ceilalti lideri au acelasi…

- Guvernul norvegian vrea sa modifice facilitatile fiscale in ceea ce priveste modelul de masina electrica si vrea sa lanseze Taxa Tesla. De fiecare data cand ne ajunge la urechi cuvantul “taxa” ne gandim la cati bani o sa mai dam in plus de data asta si pentru ce. 0 0 0 0 0 0…

- Daphne Caruana Galizia a murit, luni, dupa ce masina in care se afla, un Peugeot 108, a fost distrusa de o explozie puternica. Pe blogul sau, Galizia a denuntat mai multe cazuri de coruptie. O jurnalista puternica, ale carei postari atrageau mai multi utilizatori decat toti cititorii…

- Furtuna este asteptata sa ajunga luni dimineata in apropierea coastei de sud-vest a Irlandei. Multe feriboturi vor ramane in port, iar zeci de zboruri ale aeroportului Heathrow au fost anulate. Ministerul de Externe a emis avertizari pentru turistii ce urmeaza sa viziteze Marea Britanie.…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind conditiile in care va avea loc Brexitul raman blocate la bani. Se discuta mult despre un asa-numit „Brexit dur”, sau cum ar arata iesirea britanicilor din UE fara un acord politic prealabil care sa stabileasca, in linii mari, relatiile ulterioare.…

- Submarinul USS Michigan (SSGN-727) a ajuns in portul Busan, aflat in sudul tarii, ca parte a unei actiuni programate in mod regulat in Pacificul de Vest, potrivit autoritatilor americane. Totusi, este primul submarin nuclear care ajunge in Coreea de Sud in ultimele sase luni. Echipat cu…

- Gefco Romania, jucator global in logistica industriala si lider european in logistica automobilelor, anunta extinderea parteneriatului cu Automobile Dacia. 0 0 0 0 0 0 Pe langa solutiile de transport feroviar si rutier catre Franta, Spania, Portugalia si Italia, oferite pe parcursul…

- Comisia parlamentara de ancheta privind atentatele din martie 2016 din Bruxelles acuza islamul "salafisto-wahhabit" predicat la Marea Moschee din capitala si recomanda guvernului sa desfiinteze conventia privind folosirea acestui lacas de cult, potrivit unui document a carui copie a fost obtinuta marti…

- Intr-o scrisoare trimisa pe 2 octombrie, adresata liderilor Poloniei, Ungariei, Cehiei si Slovaciei, Jean-Claude Juncker a evidentiat "importanta uriasa" a unitatii statelor Uniunii Europene, in pofida disputelor pe tema imigratiei si altor teme, inclusiv Brexit. In timp ce Praga si Bratislava…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, pentru scumpirile la energie electrica și gaze, „vina” este la ANRE și ca situația va fi analizata în Comisia de ancheta parlamentara special înființata, informeaza, luni, Digi 24. Cât despre creșterea prețurilor…