- O bomba a explodat, luni, in zona frontierei dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, anunta autoritatile, precizand ca au fost vizati agenti de politie, dar nu s-au inregistrat victime, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Boris Johnson, principalul favorit la functia de premier al Marii Britanii, a declarat marti ca viitorul guvern trebuie sa respinga orice acord de retragere din UE care include mecanismul "plasei de siguranta" irlandeze si ca chestiunea frontierei irlandeze poate fi rezolvata in timpul negocierilor…

- Un kamikaze s-a aruncat in aer joi in fata unei masini de politie pe principalul bulevard din Tunis, doi civili si trei politisti fiind raniti, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Potrivit France Presse, pe sosea pot fi vazute fragmente de corpuri in apropierea masinii de politie atacate,…