Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE. O majoritate de 334 de deputaţi au votat împotriva acestui…

- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE, transmit agentiile Reuters si EFE. O majoritate de 334…

- In motiune a fost inclusa optiunea pentru o scurta amanare a Brexitului, pana pe 30 iunie, daca pana pe 20 martie Camera Comunelor voteaza totusi un acord, sau pentru o amanare mai lunga daca impasul persista. Orice amanare trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie…

- Parlamentarii britanici voteaza joi patru amendamente la motiunea propusa de premierul Theresa May pentru amanarea Brexitului, dupa ce zilele trecute au respins atat acordul convenit de sefa executivului cu UE cat si varianta unui Brexit fara acord, scrie Reuters. În moţiune a fost inclusă…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Parlamentul britanic a acceptat miercuri seara un amendament care mentioneaza angajamentul premierului Theresa May de a organiza in 14 martie un vot in Camera Comunelor cu privire la amanarea iesirii din Uniunea Europeana in cazul in care parlamentul respinge varianta unui Brexit fara acord, transmite…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Sustinatorii apartenentei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana si-au stabilit strategia prin care parlamentul de la Londra poate forta guvernul sa solicite un nou referendum asupra Brexitului. Cu mai puțin de trei luni înainte de ieșirea oficială…