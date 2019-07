Stiri pe aceeasi tema

- Liderul britanic a declarat ca cetatenii UE vor primi „certitudinea absoluta” ca vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Johnson a reiterat „angajamentul absolut” de retragere a Marii Britanii din UE cel tarziu pe 31 octombrie 2019. „Vom face Marea Britanie cea mai mareata natiune de pe pamant”,…

- Dupa aceasta intrevedere, Boris Johnson, ales marti in fruntea guvernului conservator, va fi la randul sau primit de suverana britanica si insarcinat oficial cu formarea guvernului. 'Prioritatea imediata a lui Boris Johnson va fi sa puna in practica un Brexit care functioneaza pentru intregul…

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni premier al Marii Britanii, a pledat pentru mentinerea cooperarii cu Marea Britanie in eventualitatea producerii unui Brexit fara acord, informeaza EUObserver, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit! „Ai grija la crocodili și…

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat marți ca va fi surprins daca Uniunea Europeana va refuza sa renegocieze acordul de ieșire al Marii Britanii din Blocul comunitar, fiind in interesul ambelor țari sa evite un scenariu fara ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit…

- Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiții haotice pentru conducerea Partidului Conservator și amplifica probabilitatea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, comenteaza cotidianul Financial Times. Theresa May a renunțat, în lacrimi, la efortul…