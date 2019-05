Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical romanesc pare sa-si revina, scrie AFP Sistemul medical românesc pare sa-si revina dupa anii în care a avut parte de un exod al doctorilor, scrie astazi France Presse, într-o analiza pe aceasta tema. Multi medici consultati de agentia franceza de presa fie…

- Scenariile pentru Brexit vor fi reevaluate in parlamentul britanic. De azi vor fi noi voturi in incercarea de a identifica o varianta majoritara. Premierul Theresa May ar putea reveni pentru a patra oara cu Acordul de retragere, negociat de ea cu Bruxellesul. Intre timp, Regatul Unit a deschis sistemul…

- Nivelul emisiilor de dioxid de carbon din Marea Britanie a scazut in 2018 pentru al saselea an consecutiv, cea mai lunga serie continua a reducerilor inregistrata pana in prezent, sugereaza o analiza citata luni de Press Association. Emisiile au scazut la 361 milioane de tone, cel mai mic nivel incepand…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 794 de locuri de munca, cele mai multe in Marea Britanie, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat transmis miercuri, potrivit agerpres.ro.Citește și: Maria…

- Record de caldura stabilit in Marea Britanie, primavara precoce in Franta sau Scandinavia si ninsoare in Turcia si in Grecia - vremea este cu susul in jos in Europa in aceasta luna februarie, un posibil nou semn al dereglarilor climatice, relateaza marti AFP. Un record de caldura pentru luna februarie,…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat un proiect de regulament privind stabilirea masurilor de contingenta in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala ale cetatenilor statelor membre ale UE care se afla in Regatul Unit si ale resortisantilor Regatului Unit aflati in UE 27 care au beneficiat…

- Oficialitati britanice au oferit o serie de lamuriri romanilor din Marea Britanie, in cadrul a doua sesiuni de informare si discutii organizate la Manchester si Londra de ambasada britanica la Bucuresti cu reprezentanti ai comunitatilor de romani din Regatul Unit, la data de 11 si respectiv 15 februarie,…

- Shamina Begum, in varsta de 19 ani, una dintre cele trei eleve care au parasit Londra, in 2015, pentru a se alatura grupului terorist Stat Islamic, in Siria, a nascut un baiețel, a anunțat familia sa. Avocatul acestora, Tasnime Akunjee, susține ca acum presiunea este și mai mare pentru guvernul britanic,…