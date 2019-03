Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a cazurilor efectuata in Marea Britanie de autoritatile sanitare a aratat ca medicii prescriu de tratamente mult prea lungi cu antibiotice pentru infectii comune, potrivit Press Association.

- O noua analiza efectuata de cei de la Universitatea Tehnica Federala din Zurich a constatat faptul ca, la nivel global, exista spațiu pentru a planta cel puțin 1,2 trilioane de copaci, un numar care ar absorbi mai mult carbon decat ...

- Cota de piața a mașinilor diesel noi vandute pe piața europeana anul trecut a fost de numai 35.2%, in scadere puternica de la 46.1%, procentul inregistrat in anul 2017. Aproape toți clienții care au renunțat la achiziționarea unei mașini diesel s-au indreptat spre modele echipate cu motoare pe benzina,…

- Fortele anti-terorism din Marea Britanie coordoneaza o investigatie dupa ce un barbat a injunghiat trei persoane, printre care si un politist, in Manchester in noaptea de Anul Nou. Barbatul ar fi strigat sloganuri islamiste, scrie The Guardian. Oficialii de securitate nationala din…

- Zborurile au fost din nou suspendate vineri dupa-amiaza pe aeroportul Gatwick, unde a fost semnalata inca o data prezenta unei drone, astfel ca tot mai multi pasageri sunt afectati de anularea zborurilor pe al doilea aeroport ca marime al Londrei, transmite agentia Press Association, relateaza Agerpres.Dupa…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) si ai Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi, cu 37,5%, pana in 2030, a anuntat luni, 17 decembrie, Comisia Europeana.

- Negociatorii statelor membre ale UE si ai Parlamentului European au ajuns, dupa negocieri intense, la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a anuntat luni seara Comisia Europeana, relateaza AFP. Acest compromis politic, care…

- Emisiile de dioxid de carbon ale statelor dezvoltate industrial au crescut usor in 2018, conform unor date preliminare, intrerupand un declin de cinci ani, in principal din cauza intensificarii folosirii de combustibili fosili in industrie, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie (AIE),…