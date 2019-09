Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic conservator, Boris Johnson, a suferit un nou esec sambata, odata cu demisia altui deputat din partidul sau, care a optat sa se alature unei formatiuni din opozitie care se opune Brexitului, transmite AFP. Sam Gyimah, fost ministru al universitatilor si stiintei, s-a…

- Potrivit guvernului, planurile operatiunii cu numele de cod 'Presura galbena' ('Operation Yellowhammer'), publicate miercuri, au fost pregatite pe 2 august, la noua zile dupa ce Boris Johnson a devenit prim-ministru, si formeaza baza planificarii Brexit-ului fara acord. Documentul, care ia in calcul…

- "Sesiunea parlamentara, care se deschide astazi, va muta, in mod substantial, atentia mass media – si deci ale opiniei publice – de la temele obsesive ale vacantei la subiecte politice. Inclusiv la cele externe, in masura in care Brexitul poate genera efecte negative pentru romanii plecati in Marea…

- Marea Britanie ii va trimite inapoi pe migrantii care incearca sa traverseze ilegal Canalul Manecii din Franta, a declarat vineri premierul Boris Johnson, transmite Reuters. “Va vom trimite inapoi”, a afirmat Johnson, intrebat de presa care este mesajul sau catre migrantii ilegali dupa ce autoritatile…

- Planul autoritatilor britanice de a construi noi centrale nucleare este posibil sa fie afectat daca Brexitul va pune in pericol o mana de lucru vitala, sudorii calificati, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres. Numarul disponibil de sudori calificati este unul redus de mai multi ani, iar situatia…

- Presedintele american Donald Trump vrea ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana cu succes, va sustine cu entuziasm un Brexit fara acord, daca guvernul britanic va decide acest lucru, si va sprijini un acord de liber schimb intre Statele Unite si Regtatul Unit, a spus

- Mobilizare impresionanta in localitatea Whaley Bridge, din nord-vestul Angliei, amenintata sa fie acoperita de apa. 1.500 de oameni au fost evacuati de urgenta. Un dig risca sa cedeze. In zona a ajuns si premierul Boris Johnson.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca Brexitul reprezinta o "enorma oportunitate economica", desi a fost tratat de predecesoarea sa Theresa May ca un "eveniment climatic ostil", relateaza France Presse.