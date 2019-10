Stiri pe aceeasi tema

- CURS BNR 2 OCTOMBRIE 2019: Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7499 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de valoarea atinsa marti. Marti, euro a urcat la 4.7512 lei, cel mai mare nivel din 30 mai, cand a fost 4.7582 lei. Miercuri, euro a coborat…

- Sally Davies, unul dintre cei mai înalți oficiali britanici din domeniul sanatații publice, a avertizat ca rezistența la antibiotice reprezinta un pericol mult mai mare la adresa supraviețuirii oamenilor decât schimbarile climatice, potrivit Euronews.Aceasta a adaugat ca cel puțin…

- Circa 600.000 de romani care au platit contributia la sanatate pentru anii 2015-2017 isi pot cere banii inapoi, incepand de astazi. Guvernul trebuie sa returneze peste un miliard de lei. In luna mai, autoritatile au decis sa anuleze contributia la sanatate (CASS) pentru persoanele fizice cu venituri…

- Adaosul de vitamina D in faina ar putea preveni 10 milioane de noi cazuri de deficit al acestei substante in organism in urmatorii 90 de ani in Marea Britanie, sustin cercetatorii de la Universitatea Birmingham, potrivit Press Association. Fortificarea obligatorie a fainii din grau ar reduce costurile…

- Autoritațile ruse le-ar fi recomandat cetațenilor din satul Nionoksa sa paraseasca localitatea dupa ce nivelul radiațiilor din zona a crescut in urma exploziei din regiunea Arhanghelsk, produsa pe 8 august, informeaza surse citate de agențiile Reuters și Interfax.Potrivit meteorologilor ruși,…

- Nu ignora niciunul dintre aceste șase simptome! Pot fi semnele cancerului de san O femeie din opt va fi diagnosticata cu cancer mamar și sunt mai mult de 3.1 milioane de femei cu istoric de cancer de san numai in SUA. Potrivit dr. David Weintritt de la National Breast Center Foundation, exista doua…

- Unul dintre cele mai importante cursuri de apa din Asia de Sud-Est, fluviul Mekong, se afla la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, a relatat luni media locala, citata de agentiile DPA si VNA. Un sezon ploios sarac in precipitatii si un sezon secetos prelungit au condus la atingerea unui…

- Spitalului Municipal de Urgenta Roman a reluat efectuarea testului Papanicolau de prevenire a cancerului de col uterin in ambulatoriul de specialitate al unitatii, la camera 19. „Programul acesta a fost elaborat in scopul prevenirii si combaterii cancerului de col uterin. Sint asteptate toate femeile…