Ministrul britanic al mediului, Michael Gove, unul din principalii candidati la succesiunea premierului Theresa May, a recunoscut ca a prizat cocaina, exprimandu-si 'regretul profund' pentru ca a recurs la acest drog in cateva ocazii, transmit Reuters si PA. Cotidianul The Daily Mail il citeaza pe Gove cu declaratia ca a prizat cocaina la cateva reuniuni sociale pe cand era un tanar jurnalist. 'A fost o greseala. Privesc in urma si imi spun ca vreau sa nu fi facut asta', a spus Gove. 'S-a intamplat acum 20 de ani si da, a fost o greseala. Dar nu cred ca greselile din trecut…