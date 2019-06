Marea Britanie - Mii de persoane au participat la deschiderea Festivalului Glastonbury 2019 Doua milioane de persoane s-au inregistrat in avans pentru a cumpara unul dintre cele 135.000 de bilete de intrare, care ofera acces general la acest festival reluat in 2019 dupa o pauza de un an.



Trupa rock americana The Killers, rapperul britanic Stormzy si The Cure, regii rockului gotic, formatie care a concertat pentru prima data pe faimoasa Pyramid Stage in 1986, sunt capetele de afis ale editiei de anul acesta a evenimentului.



Miley Cyrus, Mavis Staples si Billie Eilish se numara printre cele cateva sute de artisti care vor urca pe cele 11 scene principale pe durata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

