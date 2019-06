Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a prezentat luni presedintelui american Donald Trump obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf si le-a dat presedintelui american si sotiei sale un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham,…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association potrivit Agerpres. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe…

- Presedintele american Donald Trump va discuta in vizita sa in Marea Britanie cu premierul Theresa May despre Brexit si ii va sugera ca succesorul ei ar trebui sa interzica Huawei sa participe la retelele 5G, conform Reuters citata de news.roTrump si sotia sa Melania vor participa la mai multe…

- Protestatarii au umflat un balon inalt de șase metri care il infațișeaza pe Trump ca fiind un bebeluș portocaliu. Vizita lui Trump și a soției sale, Melania, care va avea loc la inceputul lunii iunie, are loc la invitația Reginei Elisabeta. Protestatarii sunt nemulțumiți fața de atitudinea…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declinat invitatia de a lua parte la banchetul de stat ce va avea loc în onoarea presedintelui american Donald Trump, asteptat într-o vizita de stat în Regatul Unit între 3 si 5 iunie, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.'Jeremy…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, fara sa aduca dovezi in acest sens, ca serviciile secrete britanice l-au spionat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, la o zi dupa ce Marea Britanie a confirmat ca l-a invitat pe presedinte pentru a se intalni cu Regina…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, in luna iunie, anuntat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Trump si sotia sa, Melania, vor efectua…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a confirmat ca presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia sa de a o vizita la Palatul Buckingham, in perioada 3-5 iunie, scrie Reuters, relateaza News.ro.