- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa.

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Uniunea Europeana si statele membre nu vor fi dispuse sa renegocieze acordul pentru Brexit intre Londra si Bruxelles, indiferent cine va fi urmatorul premier britanic, a declarat marti ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relateaza Reuters. Candidatii care concureaza pentru succesiunea…

- Fostul ministru britanic pentru relatia cu parlamentul Andrea Leadsom, candidata la sefia Partidului Conservator, a anuntat luni ca va cauta sa obtina o ''iesire ordonata'' a tarii sale din Uniunea Europeana la 31 octombrie, transmite Reuters. Leadsom a spus ca este foarte improbabil…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Hancock intra in cursa dupa fostul…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci…

- Premierul britanic Theresa May ar putea anunța miercuri data la care iși va da demisia din fruntea Guvernului britanic, potrivit jurnalistului Tom Newton Dunn de la cotidianul The Sun, citat de agenția de știri Reuters. Anunțul ar putea fi facut cu ocazia unei ședințe a parlamentarilor conservatori…