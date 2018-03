Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a refuzat solicitarea Parlamentului britanic de a fi audiat in legatura cu scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, scrie The Independent. Seful Facebook isi va trimite in schimb unul dintre adjunctii principali, a anuntat compania. Damian Collins,…

- Liderii comunitatii evreiesti din Marea Britanie l-au atacat luni intr-o scrisoare pe un ton neobisnuit de ferm pe seful partidului laburist Jeremy Corbyn, acuzandu-l ca "tine partea antisemitilor'' cu regularitate, relateaza AFP. In aceasta scrisoare deschisa, doua organizatii care reprezinta…

- Marea Britanie comemoreaza joi un an de la atacul comis pe 22 martie 2017 in apropierea Parlamentului de la Londra, primul dintr-o serie de atacuri jihadiste care s-au soldat cu 35 de morti si zeci de raniti in decursul a sase luni pe teritoriul Regatului Unit, relateaza AFP. In acea zi,…

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Acuzat din toate partile ca este principalul responsabil pentru desfiintarea echipelor de rugby si handbal ale orasului Iasi, dupa sistarea finantarii sportului de catre municipalitate, edilul sef Mihai Chirica a venit cu explicatii pe canalele media ale primariei. Edilul Iasiului a postat pe pagina…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Craig Wright, autoproclamatul inventator al bitcoin, este acuzat de o inselaciune de 5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Wright, care a sustinut in 2016 ca el a creat criptomoneda bitcoin sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, este acuzat ca ar fi initiat o schema in care ar fi utilizat…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- Marea Britanie va cere UE sa prelungeasca perioada de tranzitie Brexit dincolo de anul 2020, cu un "timp determinat de cat va dura pregatirea si implementarea viitorului parteneriat". Surse din guvernul britanic au recunoscut ca solicitarea unei perioade prelungite intervine in timp ce diviziunile din…

- Partidul Renew, care a fost fondat anul trecut, sustine ca isi va concentra atentia pe parlamentarii pro-Brexit din regiunile in care exista sustinere consistenta pentru ramanerea in UE. Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana in martie 2019. „Intentionam sa fim duri cu privire la Brexit si la cauzele…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- In ajunul unei vizite la Berlin, prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a criticat implicit tari ca Germania si Belgia pentru cheltuielile militare reduse, apreciind ca se comporta ca niste "trisoare" in NATO, potrivit Rador, care citeaza La Libre. Liderul polonez si-a reiterat si opozitia la proiectul…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Ministrul-presedinte destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, are intentia sa depuna juramantul pe 18 februarie la Bruxelles. Ar trebui sa urmeze o depunere a juramantului in fata parlamentului catalan, pe 21 sau 22 februarie, dar atunci ar trebui gasita o alternativa, arata miercuri media catalane.…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Iranul "intentioneaza sa ne distruga", a afirmat premierul israelian intr-un discurs cu Putin la Muzeul Iudaismului, unde a avut loc o ceremonie in memoria victimelor Holocaustului. "Vom face uz de toata puterea noastra pentru a garanta caracterul vesnic al Israelului", a adaugat el, precizand ca "nu…

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Un risc neglijat adesea cu privire la Brexit este ca el ar putea provoca o noua criza bancara transatlantica, poate mai rea decat de cea din 2008 si 2009. Criza ar putea fi generata din nou de dereglementarea financiara din SUA si Marea Britanie, iar Brexitul ar putea fi declansatorul ei, potrivit Handelsblatt…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit intr-un accident. Tanarul avea doar 37 de ani. Anunțul despre moartea lui Victor Spirescu a fost gacut de un prieten de-ai tanarului, pe Facebook. „Azi am pierdut un prieten drag mie…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Bateristul Nick Mason de la Pink Floyd si multi alti artisti s-au adunat miercuri in fata Parlamentului britanic pentru a cere salvarea salilor de concert in Marea Britanie, in timp ce Paul McCartney le-a adus sprijinul, informeaza France Presse. Aproximativ 35% dintre salile de concert…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Fortele de ordine si ofiterii serviciilor de informatii au retinut aproximativ 3.700 de persoane in timpul protestelor, a declarat Sadeghi, citat de site-ul oficial al Parlamentului iranian, icana.ir.Astfel, parlamentarul sustine ca numarul persoanelor arestate este cu mult mai mare fata…

- Lee Sibley studiaza in Marea Britanie politica, istorie, engleza, matematica, geografie și științe și are nevoie de aproximativ trei sau patru ore in fiecare seara pentru a-și face temele, iar parinții sunt de parere ca cei mici se confrunta cu un stres mult prea mare pentru varsta aceasta. Baiatul…

- Scandal in Marea Britanie dupa ce un raport publicat se presa arata ca din cladirea Parlamentului au existat 24.000 de incercari de a accesa site-uri pentru adulti. Si asta intr-o perioada de numai cinci luni.

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Anul 2017 a fost unul turbulent in ce priveste negocierile pentru Brexit, iar 2018 nu pare sa se contureze diferit din acest punct de vedere. Care sunt, in acest caz, principalele provocari pentru lunile care urmeaza - se intreaba Euronews , citat de Rador. Prim-ministrul britanic a declarat in mesajul…