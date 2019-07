Stiri pe aceeasi tema

- Canalele media rusesti RT (Russia Today) si Sputnik nu vor putea sa participe la o conferinta internationala consacrata libertatii presei la Londra din cauza rolului lor activ in dezinformare, a anuntat luni guvernul britanic, citat de AGERPRES.Mai multi ministri si circa 1.000 de jurnalisti…

- Marea Britanie nu crede ca SUA sau Iranul doresc un razboi, dar este foarte ingrijorata de posibilitatea izbucnirii unui conflict accidental, a avertizat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, transmite Reuters. ''Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- "Tarile noastra au investitii reciproce de peste 1.000 de miliarde de dolari fiecare", a declarat Trump presei, dupa discutiile cu sefa executivului britanic.El a evocat un "potential extraordinar, probabil de doua si chiar de trei ori mai mare decat ce se intampla acum", pentru un viitor…

- Marea Britanie a ajutat 16 tari membre NATO sa contracareze "activitati cibernetice rusesti" in ultimul an si jumatate, potrivit unui discurs care va fi rostit joi la Londra de ministrul de externe britanic Jeremy Hunt in cadrul unei conferinte privind apararea cibernetica, relateaza The Press Association…

- Autoritațile de la Londra au recomandat ca persoanele care dețin dubla cetațenie, britanica și iraniana, sa evite calatoriile în Iran deoarece s-ar supune riscului de a fi reținuți pe nedrept sau tratați abuziv de catre autoritațile iraniene, potrivit Euronews citat de Mediafax.„Persoanele…

