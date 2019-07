Londra a denuntat duminica sechestrarea unui petrolier britanic de catre Iran "incalcandu-se (astfel) dreptul international" si a respins versiunea incidentului oferita de Teheran intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite, informeaza AFP. "Nu urmarim o confruntare cu Iranul", a scris adjunctul ambasadorului Regatului Unit la ONU in documentul oficial adresat presedintelui Consiliului de Securitate si Secretarului General. "Dar este inacceptabil (...) sa ameninti o nava ce desfasoara activitati legitime in coridoare recunoscute international", se arata in scrisoarea in care se solicita Teheranului…