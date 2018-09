Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa inregistreze progrese substantiale pentru a ajunge la un eventual acord pe tema Brexit pana in noiembrie, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, dupa summitul informal din orasul austriac Salzburg, scrie Mediafax."Este clar ca avem nevoie…

- Discutiile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie pe subiectul Brexit se desfasoara intr-un spirit de „buna cooperare”, a declarat, luni, negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, conform Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, la Vilnius, ca doreste ca Uniunea Europeana sa aiba o relatie stransa cu Marea Britanie atunci cand aceasta va parasi blocul comunitar european si a adaugat ca europenii ar trebui sa colaboreze indeaproape cu britanicii cu privire la securitate…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters. Documentul, care are 98 de pagini, indica…

- Doi vicepresedinti ai Partidului Conservator din Marea Britanie, condus de prim-ministrul Theresa May, au demisionat marti din cauza propunerilor pentru Brexit facute de premier, a declarat un oficial guvernamental, relateaza Reuters.

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Intalnirea intre Mark…