Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declinat invitatia de a lua parte la banchetul de stat ce va avea loc in onoarea presedintelui american Donald Trump, asteptat intr-o vizita de stat in Regatul Unit intre 3 si 5 iunie, transmit AFP si dpa.



'Jeremy Corbyn a declinat astazi invitatia la dineul de stat cu Donald Trump', a anuntat Partidul Laburist, intr-un comunicat.



Corbyn considera ca premierul conservator 'Theresa May nu ar trebui sa intinda covorul rosu al unei vizite de stat pentru a onora un presedinte care rupe tratate internationale…