Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, scriu jurnalistii Romania TV, citand…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde au fost discutate evaluarea negocierilor privind Brexit, dar si atacul cu agent neurotoxic din Marea Britanie, context in care toti liderii europeni au condamnat recentul atac din Salisbury

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat vineri dimineata liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza…

- Liderii europeni au discutat in cadrul Consiliului European de primavara cazul Rusiei care este acuzata de Marea Britanie ca poarta responsabilitatea pentru uciderea fostului spion rus Serghei Skripal.

- Liderii statelor membre UE si-au declarat, in unanimitate, sprijinul fata de Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, acuzand Rusia ca este „foarte probabil“ in spatele otravirii in teritoriul britanic a fostului spion GRU si colaborator al MI5. Ei au decis, totodata, rechemarea ambasadorului UE de…

- O ancheta judiciara a fost deschisa joi de un tribunal londonez pentru a determina circumstantele mortii exilatului rus Nikolai Gluskov, relateaza AFP. Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta…

- Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European Presedintele României, Klaus Iohannis. Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European, care începe în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles. Pe agenda se afla si chestiuni legate de relatia Uniunii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a afirmat ca va continua sa faca afaceri cu Vladimir Putin, chiar daca mai multi diplomati rusi au fost expulzati din Marea Britanie dupa ce fostul ...

- Liderii din Franta, Germania, SUA si Marea Britanie sustin ca responsabilitatea Rusiei in cazul atacului este "singura explicatie plauzibila". Cele 4 tari condamna ceea ce au numit "prima folosire de arma chimica in Europa de la Al Doilea Razboi Mondial incoace", relateaza BBC. Premierul britanic a…

- Liderii din Marea Britanie, Franta, Germania si SUA au publicat o delcaratie comuna in care blameaza Rusia pentru atacul cu agentul neurotoxic din Salisbury, scrie The Independent. Tarile au declarat ca...

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au continuat actiunile pentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor. in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 25 de evenimente, dintre care 18 au fost sesizate prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si au…

- Firmele din sectorul hi-tech au fost printre cele mai vocale industrii ingrijorate de impactul pe care il va avea Brexit asupra locurilor de munca. Dar, nesiguranta nu opreste companii precum ARM Holdings sa angajeze masiv, potrivit Bloomberg. „Brexit nu ne incetineste procesul de recrutare…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- Liderul partidului britanic de opozitie, Jeremy Corbyn, a confirmat faptul ca laburistii vor ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Partidul Laburist britanic, de opozitie, este favorabil unei noi uniuni vamale post-Brexit cu blocul comunitar, similiara celei actuale, a declarat duminica responsabilul pentru Brexit din cabinetul 'din umbra' al laburistilor, Keir Starmer, transmite AFP. Potrivit lui Starmer,…

- Organizațiile caritabile din Marea Britanie ascund un secret intunecat. Printre cele inocente și care se dedica unor scopuri bune, se strecoara mai multe organizații care ajung sa fie folosite de extremiști musulmani pentru a propaga ura și violența. In 2017, datorita sistemului de scutire de taxe care…

- Subsemnatul Sebastian DAN, domiciliat in Brasov (puteti afla CNP de la DITL, traiti sefu’, am platit toate taxele si impozitele la zi), permiteti-mi sa va aduc la cunostinta o serie de „intamplari” care fac, sau nu, obiectul unor dosare de cercetare penala. In virtutea faptului ca v-ati declarat de…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi incercat in anii '80 sa-l racoleze pe actualul lider al laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, relateaza cotidianul The Times, citat marti de agentia EFE. Conform acestei publicatii, care isi sprijina relatarea pe declaratii ale unor fosti…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- DISCUTII… Un raport cu privire la comunitatea vasluienilor de etnie rroma a fost prezentat la o intalnire ce a avut loc la Institutia Prefectului. In cadrul sedintei, condusa de prefectul judetului Vaslui, au luat cuvantul Ofelia Pais, reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Vaslui, si Sorin Trufia,…

- Agenția de Creative Business Management a lansat un catalog care cuprinde portofoliul trainingurilor pentru anul 2018. Catalogul cursurilor este conceput ca o resursa utila pentru toate persoanele care vor sa gaseasca inspirație pentru programele de formare la care iși doresc sa participe in acest an.…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- ‘Usa este deschisa’ daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters, preluata…

- Usa este deschisa, daca Marea Britanie s-ar razgandi asupra referendumului din 2016 cu privire la apartenenta Regatului Unit la Uniunea Europeana, a declarat, duminica, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- „Usa este deschisa” daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta, duminica, de comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, informeaza Agerpres.

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret si tristete am aflat…

- 'Daca guvernul britanic isi mentine decizia de a se retrage, Brexit-ul va deveni o realitate cu toate consecintele sale negative in martie anul viitor, daca nu va exista o razgandire din partea prietenilor nostri britanici', a spus Tusk intr-o declaratie in Parlamentul European, reunit in sesiune…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 8.300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.500.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 754 de infractiuni.La data de 9 ianuarie a.c., peste…

- Lee Sibley studiaza in Marea Britanie politica, istorie, engleza, matematica, geografie și științe și are nevoie de aproximativ trei sau patru ore in fiecare seara pentru a-și face temele, iar parinții sunt de parere ca cei mici se confrunta cu un stres mult prea mare pentru varsta aceasta. Baiatul…

- Un elev de 15 ani a avut suficient de mult curaj sa lanseze o petiție care sa schimbe regulile în școala la care învața, în Marea Britanie. Lee Sibley își dorește ca temele pentru acasa sa fie interzise pentru ca elevilor sa le ramâna mai mult timp pentru socializare. …

- Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de atât, la finalul lunii noiembrie a testat o racheta balistica intercontinentala. Cu toate acestea, Phenianul a reușit sa cladeasca o infrastructura nucleara avansata și, mai mult de…

- "Facem o eroare pe care lumea contemporana nu o poate intelege, iar generatiile viitoare nu o vor ierta. 2018 va fi ultima sansa de a ne pronunta daca noua relatie propusa cu Europa este mai buna decat cea existenta. Alegatorii sunt indreptatiti sa se gandeasca din nou, daca circumstantele s-au schimbat",…

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.…

- Acum un secol, populatia evreiasca reprezenta 22% din numarul de locuitori, fiind motorul economic al urbei. In prezent, la Galati sunt mai putin de 200 de evrei, adica sub 0,06% din populatie. Cei mai multi sunt foarte batrani, asa ca, de fapt, comunitatea este pe cale de disparitie.