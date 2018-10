Marea Britanie a anuntat luni lansarea unui program guvernamental de combatere a abuzurilor si a sclaviei moderne in spalatoriile de masini, in urma ingrijorarilor ca lucratori est-europeni sunt exploatati in mii de astfel de locuri care scapa controlului autoritatilor, transmite Reuters.



Se estimeaza ca mii de lucratori in spalatoriile de masini din Marea Britanie sunt in situatie de sclavie moderna, majoritatea fiind est-europeni ademeniti si apoi tinuti captivi prin indatorare, obligati sa munceasca in conditii nesigure, cu documentele de identitate confiscate si supusi amenintarilor,…