Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Partidul Laburist, principalul partid britanic de opoziție, va susține un amendament care propune organizarea unui al doilea referendum privind ieșirea din UE, cu scopul de a evita un Brexit "distrugator" al conservatorilor conduși de Theresa May, a decis luni liderul laburiștilor, Jeremy…

- O comisie speciala a Camerei comunelor a dat publictații un raport conform caruia firma fondata Mark Zuckerberg nu a reușit sa iși asume responsabilitatea și sa gestioneze fenomenul dezinformarii, scrie BBC News. The Guardian scrie despre raportul "devastator„ al comisiei precizand ca parlamentarii…

- Brexit-ul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat, joi, Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE).…

- Agentia Europeana pentru Medicamente, una dintre cele mai mari autoritati de reglementare din UE si una dintre primele victime ale Brexitului, si-a inchis biroul din Marea Britanie, lasand fara munca 900 de persoane, potrivit The Guardian.

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

- Un britanic a caștigat 114,9 milioane de lire sterline (aproximativ 128 milioane de euro) la loteria EuroMillions de Anul Noul, devenind al patrulea cel mai mare caștigator din istoria loteriei din Marea Britanie, scrie The Guardian.