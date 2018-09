Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- China a fost de acord sa inceapa discuțiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferințe de presa in Beijing, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile lui Jeremy Hunt au fost facute…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat in timpul intalnirii cu prim-ministrul britanic Theresa May ca Austria iși dorește evitarea unui Brexit dur și pastrarea unor relații bune cu Marea Britanie, relateaza Mediafax, care citeaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Ministrul britanic al Sanatații, Jeremy Hunt, a fost numit luni seara in funcția de ministru al Afacerilor Externe, dupa demisia euroscepticului Boris Johnson, aflat in dezacord cu orientarea premierului Theresa May cu privire la Brexit, a anunțat Downing Street, conform AFP.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a demisionat luni din funcție, parasind și el guvernul dupa fostul ministru pentru Brexit, David Davis, la doar cateva zile dupa ce premierul Theresa May și-a asigurat sprijinul - obținut cu greu - din partea principalilor miniștri cu privire la strategia…