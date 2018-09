Marea Britanie, la un pas de BREXIT. May a realizat 85% din parcursul spre un acord cu UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa prezideze joi o reuniune speciala a cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu blocul comunitar privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza dpa. Theresa May a subliniat…

- ''Cred ca daca suntem realisti putem ajunge la un acord asupra primei etape a negocierilor, adica tratatul privind Brexit, in termen de sase sau opt saptamani'', a spus Barnier. ''Tinand cont de timpul necesar pentru procesul de ratificare - Camera Comunelor, pe de o parte, Parlamentul European…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, a declarat sambata David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a promis ca nu va face niciun compromis in ceea ce privește negocierile pentru Brexit cu Uniunea Europeana și nu va lua nicio decizie care nu este in interesul țarii,...

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…