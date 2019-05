Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani, scrie New York Times.

- Consilierul Casei Albe, Kellyanne Conway, a declarat duminica ca nu crede ca președintele Donald Trump cunoștea în prealabil faptul ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, urma sa fie arestat de poliția britanica și acuzat de procurorii americani, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Nu…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, este închis la penitenciarul de maxima securitate Belmarsh, instituție corecționala cunoscut informal drept închisoarea "Guantanamo a Marii Britanii", a spus Vaughan Smith, un apropiat al lui Assange. potrivit Bloomberg, citata de Mediafax.Smith…

- Arestarea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, la cererea autoritaților americane, creaza un precedent periculos pentru ca indica faptul ca orice jurnalist poate fi extradat pentru a fi urmarit penal în Statele Unite, a declarat Jennifer Robinson, o avocata ce îl consiliaza pe Assange,…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…