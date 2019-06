Marea Britanie: Jeremy Hunt în creştere, Michael Gove în scădere Cursa pentru succesiunea Theresei May este deschisa, iar surprizele au început deja. Cea mai importanta dintre ele a fost modul nu prea calduros în care partidul a primit candidatura lui Michael Gove dupa ce acesta a dezvaluit un consum anterior de cocaina. Se pare ca partidului nu i-a placut marturisirea, pe care ar fi considerat-o inutila, și l-a penalizat pentru aceasta, potrivit Jornal Economico, citat de Rador.



Stiri pe aceeasi tema

