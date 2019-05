Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a apreciat ca va fi foarte dificil pentru succesorul premierului in exercitiu Theresa May sa evite vointa parlamentului si sa incerce sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza duminica Reuters. Cativa dintre candidatii la functia…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit

- Ministrul comertului din Marea Britanie, Liam Fox, a declarat ca nu este posibil ca Uniunea Europeana sa ofere Regatului Unit o amanare semnificativa a Brexit-ului din cauza apropiatelor alegeri europene de la sfarsitul lunii mai, informeaza duminica Reuters. Fox a apreciat ca este "cat…