Gary Crosby este primul artist de jazz recompensat cu Medalia Reginei pentru Muzica, distinctie acordata anual in Marea Britanie, relateaza joi Press Association. Contrabasistul in varsta de 64 de ani a acceptat personal premiul, miercuri, in cadrul unei audiente speciale cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Crosby - lider de formatie, compozitor, aranjor muzical si profesor - a fost recompensat pentru talentul muzical, impactul deosebit asupra jazzului din Marea Britanie si eforturile sale in sustinerea tinerilor care provin din medii defavorizate. Premiul, infiintat in anul 2005, este…