Marea Britanie îşi dublează bugetul anual pentru pregătirea Brexitului Trezoreria britanica a anuntat miercuri dublarea bugetului sau anual consacrat pregatirilor pentru Brexit, care a urcat la 4,2 miliarde de lire sterline, cu 2,1 miliarde de lire suplimentare destinate pregatirilor pentru o iesire fara acord, relateaza AFP. "Acesti 2,1 miliarde de lire suplimentari vor garanta ca vom fi gata sa iesim din UE pe 31 octombrie, cu acord sau fara", a declarat noul ministru de finante, Sajid Javid, citat intr-un comunicat al Trezoreriei, in care subliniaza ca nu au mai ramas decat "92 de zile" pana la data-limita pentru Brexit, prevazut sa aiba loc pe 31 octombrie. Suma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

