Marea Britanie investeste in roboti care sa ingrijeasca batranii Guvernul britanic a lansat un fond de investitii in valoare de 35 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea robotilor capabili sa ofere sprijin si servicii de ingrijire pentru batrani in contextul imbatranirii populatiei.



Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane din Marea Britanie va avea peste 75 de ani.



Asa-numitii roboti pentru ingrijire ar putea oferi in viitor sprijin suplimentar sectorului de asistenta sociala in beneficiul persoanelor care au cea mai mare nevoie, se arata intr-un comunicat al Guvernului.



Noul fond va fi cel mai mare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Amnesty International acuza Politia din Hong Kong ca a facut uz excesiv de forta in timpul protestelor antiguvernamentale din acest teritoriu si anunta ca exista dovezi clare cu privire la acte de "tortura si rele tratamente" in anumite cazuri, potrivit DPA. "Reactiile violente…

- Un tribunal turc a hotarat miercuri sa-l mentina in detentie provizorie pe un angajat al Consulatului american de la Istanbul, al carui proces cu privire la spionaj alimenteaza tensiuni intre Ankara si Washington, relateaza AFP. Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus…

- Fostul premier al Marii Britanii, David Cameron, a declarat, in cadrul unui interviu acordat postului american de televiziune CNN, ca este constient de faptul ca unii oameni nu il vor ierta niciodata pentru referendumul privind Brexit si a sustinut din nou organizarea unui al doilea referendum.…

- Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent. Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…

- Roverul ExoMars, construit de Airbus, este pregatit sa inceapa testele necesare inainte de lansarea pe planeta Marte. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, roverul Agentiei Spatiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse (Franta) . Aici vor avea…

- Executivul a adoptat modificarea unor acte normative prin care pensionarii cu venituri de pana la 1.139 de lei pe luna vor beneficia de o compesare cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Sanatatii,…

- Britanicii si-au facut stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire (aproximativ 4,2 miliarde de euro) de teama unui Brexit fara acord. Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in…