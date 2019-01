Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si un promotor al Brexit-ului, Nigel Farage, si-a exprimat miercuri opinia ca Marea Britanie se indreapta spre o amanare a iesirii din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, si, probabil, spre un nou referendum, transmite Reuters.…

- Sefa executivului britanic Theresa May a avertizat cu privire la ''o incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei'' daca parlamentarii tarii sale resping acordul privind Brexit-ul si daca Marea Britanie ramane in Uniunea Europeana, informeaza duminica Press Association. Cu doar…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe deputatii britanici ca au de ales intre proiectul de acord de "divort" incheiat cu Uniunea Europeana, retragerea din UE fara niciun acord si "niciun fel de Brexit", relateaza Reuters, dpa si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Mesaj de ultima…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…