- Marea Britanie intentioneaza sa deschida doua noi baze militare în Caraibe si în sud-estul Asiei pentru a-si extinde prezenta internationala dupa iesirea din Uniunea Europeana (UE), a dezvaluit ministrul apararii Gavin Williamson,

- Marea Britanie va mobiliza aproximativ 3.500 de militari pentru o eventuala situatie de criza generata de iesirea din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale, a anuntat marti ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat marti ca Spania va semna impotriva acordului intre UE si Marea Britanie, privind Brexit, daca textul privind teritoriul Gibraltar nu a fost schimbat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune". Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze…