Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel la parlament sa sustina acordul de Brexit pentru a permite Marii Britanii "sa intre intr-o noua etapa" si sa depaseasca diviziunile, in mesajul de Anul Nou difuzat de serviciile sale, relateaza AFP si Reuters. La peste doi ani de la referendumul din iunie…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…