Adolescenta suedeza Greta Thunberg a parasit miercuri portul britanic Plymouth la bordul unei ambarcatiuni cu panze, incepand o calatorie de traversare a Oceanului Atlantic pentru a participa la summitul ONU privind clima (23 septembrie, New York) si la COP25 (2-14 decembrie, Chile), precum si la protestele legate de clima planificate sa aiba loc in perioada 20-27 septembrie in SUA, transmite dpa.



'Am pornit la drum! Parasind Plymouth si indreptandu-ne spre New York, 'a scris Greta pe Twitter.



Greta Thunberg, in varsta de 16 ani, care a refuzat sa ia o cursa aeriana…