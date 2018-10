Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut "adevarul" in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și a spus ca se teme ca astfel de dispariții se vor intampla mai des și ca vor deveni "noua normalitate", scrie BBC .

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…

- Uniunea Europeana sustine pozitia SUA privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi si doreste de asemenea o "ancheta aprofundata" in acest caz, a declarat marti la Lisabona vicepresedinta Comisiei Europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Noi subscriem 100% la pozitia americana. Asteptam…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmareste personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

