Gavin Williamson, demis miercuri de premierul Theresa May din functia de ministru al Apararii, a negat ca a avut vreun rol in eventuale scurgeri de informatii privind compania chineza de telecomunicatii Huawei, relateaza Reuters. "Imi pare rau ca considerati scurgerile recente de informatii din Consiliul de Securitate Nationala (National Security Council, NSC) ca provenind din departamentul meu. Cred cu tarie ca nu a fost cazul", a scris fostul ministru britanic intr-o scrisoare adresata premierului britanic si postata pe Twitter. "Refuz categoric ca am fost implicat in vreun mod in aceste scurgeri…