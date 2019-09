Fostul ambasador britanic in Statele Unite despre care presedintele american, Donald Trump, a spus ca este un "tip foarte prost", si obligat sa demisioneze, a devenit marti membru al Camerei Lorzilor la recomandarea fostului premier Theresa May, noteaza AFP. Kim Darroch, un diplomat de cariera, a fost innobilat si facut pair pe viata, o recompensa onorifica acordata de Theresa May la finalul mandatului ei in fruntea guvernului, in iulie. El s-a aflat in centrul unui imens scandal ca urmare a publicarii in presa a unor documente confidentiale deloc elogioase la dresa presedintelui american. Dupa…