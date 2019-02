Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul olandez a votat marti un proiect de lege controversat care acorda guvernului condus de premierul Mark Rutte puteri de urgenta pentru a face fata unui eventual Brexit fara acord intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Parlamentarii au limitat totusi la sase luni perioada in care ministrii…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Mai mult de 3.500 de oameni s-au inscris intr-un grup de Facebook in care se discuta despre pregatirile necesare in eventualitatea unui Brexit. Oamenii iși fac provizii și se așteapta la un haos total daca Marea Britanie iese din Uniunea Europeana. "Cutiile pentru Brexit" sunt la mare cautare printre…

- Parlamentul este pe punctul de a-i minți pe cei care l-au ales in urma cu doi ani. Este pe punctul de a pretinde ca exista o cale mai buna de a parasi UE decat cea schițata de acordul premierului Theresa May. Daca va respinge prin vot acordul lui May, atunci va minți, potrivit The Guardian, citat de…

- Procuratura din Districtul Columbia (Washington) a actionat in judecata miercuri compania online Facebook pentru ca ar fi permis firmei de consultanta electorala Cambridge Analytica accesul la datele a zeci de milioane de utilizatori, informeaza cotidianul The Washington Post, potrivit mediafax.citește…

- O lista cu 30 de propuneri, si nu un vot cu "da" sau "nu", le-ar oferi cetatenilor o opinie mai clara despre Brexit. Acum este clar ca cea mai colosala decizie a Marii Britanii din acest secol a fost adoptata in urma unei campanii marcate de minciuni, de ambitii personale si de posibile manipulari venite…

- Liderii UE au dat o lovitura devastatoare speranțelor Theresei May de a salva acordul pentru Brexit, titreaza The Guardian. Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declaratJean-Claude Juncker, scrie…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…