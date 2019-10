Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a folosit de vizita intreprinsa marti in Irlanda pentru a cere Uniunii Europene sa negocieze 'cu buna-credinta' cu prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru un acord de Brexit care sa respecte suveranitatea Regatului Unit, transmite Reuters. 'Statele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 27 august a.c., la solicitarea partii britanice, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Boris Johnson. In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relatiile dintre Romania si Marea…

- In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania și Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat și privind securitatea, apararea și relațiile…

- Prim-ministrul Marii Britanii l-a asigurat pe președintele roman ca drepturile romanilor din Regatul Unit reprezinta o prioritate pentru Londra. Klaus Iohannis și Boris Johnson au avut, marți, o convorbire telefonica la solicitarea premierului britanic, anunța Palatul Cotroceni intr-un comunicat de…

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscând blocarea porturilor si o frontiera dura în Irlanda, se mentioneaza în documente oficiale publicate de Sunday Times, relateaza Agerpres.…

- Economia britanica s-a contractat in trimestrul doi din acest an cu 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni - cea mai slaba performanta incepand din 2012 - a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS). În condițiile în care analiştii se aşteptau la o stagnare,…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmite AFP. Şeful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, că un Brexit dur ar putea submina poziţia Scoţiei…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar a declarat, sambata, ca in cazul unei ieșiri a Marii Britanii din UE fara acord, discuția privind o reunificare a Irlandei ar putea reveni in prim plan. Varadkar a fost intrebat, in cadrul unei conferinte pe teme politice, daca guvernul irlandez intentioneaza sa inceapa…