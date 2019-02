Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie face stocuri de medicamente de teama unui Brexit fara acord si a cumparat in acest scop 5.000 de frigidere pentru pastrarea acestora, devenind cel mai mare cumparator de frigidere de acest tip din lume, potrivit secretarului pentru Sanatate si Asistenta Sociala, Matt Hancock, transmite…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD).Conform datelor publicate in raportul „Health at a Glance: Europe 2018”, Romania…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…