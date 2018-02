Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului britanic de opozitie, Jeremy Corbyn, a confirmat faptul ca laburistii vor ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- Intarzierile guvernamentale, incertitudinea si resursele insuficiente au lasat frontierele britanice si sistemul de imigratie nepregatite pentru Brexit, releva un raport al comisiei pentru afaceri interne a Camerei Comunelor, dat publicitatii joi, transmite Reuters. Lipsa de claritate a intentiilor…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Brummel-Prezenta navelor NATO la Constanta, un puternic semnal de siguranța Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummel, considera ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si doua nave britanice, transmite un puternic semnal de siguranta pentru…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Un barbat din Marea Britanie care a alergat luni cu castile in urechi pe banda de urgenta a unei autostrazi din Franta pentru a ajunge pe aeroportul din Lyon (centru-est), impasibil la ordinele...

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…

- O cincime din totalul locurilor de munca din Marea Britanie vor fi cel mai probabil stramutate in alte tari pana in anul 2030 din cauza automatizarii si a globalizarii, potrivit unui nou raport oficial, informeaza Press Association. Locurile de munca din comertul cu amanuntul, serviciile…

- Theresa May este amenintata cu inlocuirea in fruntea Partidului Conservator si a Guvernului britanic. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in functie de rezultatele de la alegerile locale din mai din Marea Britanie.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, scrie publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost rugat de un…

- Este doar o “chestiune de timp” pana cand Marea Britanie va deveni tinta unui atac cibernetic major, a avertizat marti directorul Centrului national britanic pentru securitate cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, transmite PA, informeaza AGERPRES . Potrivit lui Martin, pana acum Marea Britanie a avut…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit intr-un accident. Tanarul avea doar 37 de ani. Anunțul despre moartea lui Victor Spirescu a fost gacut de un prieten de-ai tanarului, pe Facebook. „Azi am pierdut un prieten drag mie…

- Lupta unor moguli impotriva DNA este data ca exemplu negativ intr-un articol din publicația europeana EU Reporter. Sub titlul „Regatul Unit al Fraudei și Mitei?”, publicația europeana prezinta și cazul lui Alexander Adamescu, patrolul ziarului „Romania Libera”, care este gazduit de Marea Britanie…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Profesorul Ron Eccles de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie dezvaluie cele mai eficiente metode prin care sa combati raceala in doar 24 de oare. Ora 07.00 – Un dus fierbinte Este un prim pas perfect – apa fierbinte va indeparta senzatia de frig, iar aburul va desfunda sinusurile. Ora 08.00…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste…

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Personalitati din diferite tari au dat publicitatii joi un apel de a interzice in Europa noul guvern austriac, format din politicieni de dreapta si de extrema dreapta, si de a boicota viitoarea presedintie austriaca a Consiliului Uniunii Europene (iulie-decembrie 2018), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Scott Sears, in virsta de 27 de ani, a reușit sa ajunga la Polul Sud, parcurgind mai mult de o mie de kilometri in 38 de zile, tocmai de Craciunul catolic. Scott a devenit cea mai tinara persoana, care a ajuns de unul singur la Polul Sud. Scott Sears are 27 de ani și e locotenent al Forțelor Armate…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat luni increderea in "rolul constructiv si proeuropean" pe care il va juca in cadrul Uniunii Europene noul guvern din Austria, la care participa si extrema dreapta, relateaza AFP. Tusk l-a "felicitat calduros" intr-o scrisoare pe liderul crestin-democrat…

- Kurz - noul cancelar care provine din randul partidul conservator OVP si cel mai tanar lider din lume - a fost investit de catre seful statului Alexander Van der Bellen, alaturi de vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPO, intr-o ceremonie transmisa in direct…

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta, subliniind in acelasi timp ca Uniunea Europeana trebuie sa se indrepte spre o mai mare ‘subsidiaritate’ in favoarea statelor membre, relateaza AFP.…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord în cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe a precizat ca Statele Unite ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, în încercarea…

- Austria va deveni singura tara din Europa Occidentala in care extrema-dreapta intra la guvernare, dupa ce acordul privind formarea unei coalitii intre conservatori si Partidul Libertatii a primit unda verde din partea presedintelui.

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Liderii tarilor UE au aprobat oficial vineri deschiderea unei noi faze a negocierilor lor cu Regatul Unit, care includ viitoarea lor relatie comerciala, avertizand ca aceasta va fi ”mult mai dificila” decat primele negocieri, relateaza AFP, citata de news.ro

- Marea Britanie trebuie sa obțina cat mai repede un acord in privința unei perioade de tranziție post-Brexit pentru a evita grave repercusiuni asupra economiei, avertizeaza joi Comisia pentru controlul Trezoreriei a Camerei Comunelor, relateaza AFP.

- Românii si toti ceilalti europeni din Regatul Unit vor avea drepturile garantate dupa Brexit. Ne asigura de acest lucru presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Cetatenii Uniunii care traiesc în Regatul Unit si cetatenii britanici instalati în UE-27…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES, Negrescu a declarat, în contextul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Naționale, decretele de decorare a unor consuli onorifici ai țarii noastre in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În semn de deosebita apreciere pentru contribuția personala, avuta de-a lungul timpului,…

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Parlamentul European a avertizat miercuri, intr-o scrisoare adresata negociatorului-șef al UE Michel Barnier, ca ''sunt necesare progrese suplimentare'' pentru a putea avansa in negocierile privind Brexit-ul și a atras atenția ca discuțiile chiar au ''regresat'' asupra chestiunii referitoare la Curtea…

- "Spanzuratoare pentru tradatori". Cu acest slogan au organizat partizanii extremei drepte o spanzurare simbolica a portretelor a sase eurodeputati polonezi ai Platformei civice (PO, liberali) in plin centru al orasului Katowice. Miscarea ultranationalista ONR (Tabara national-radicala) le reproseaza…