Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator din Marea Britanie devanseaza cu zece procente opozitia laburista dupa ce Boris Johnson a preluat mandatul de prim-ministru, potrivit unui sondaj de opinie publicat sambata, transmite Reuters. Sondajul YouGov realizat pentru Sunday Times arata ca Boris Johnson si conservatorii…

- Liberal Democratii din Marea Britanie au ales-o pe Jo Swinson dreptul noul lider al partidului luni, conform news.ro.Swinson, in varsta de 39 de ani, a obtinut aproximativ 48.000 de voturi, invingandu-l pe Ed Davey, care a obtinut 28.000 de voturi din voturile membrilor de partid. Swinson…

- Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil”, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- Boris Johnson, fost ministru de Externe și suporter inflacarat al Brexit, a caștigat joi un al patrulea scrutin organizat de Partidul Conservator pentru desemnarea succesorului Theresei May la șefia partidului și a guvernului. La urmatoarea runda de alegeri interne raman in cursa, alaturi de Boris Johnson,…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…