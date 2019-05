Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalista din Brazilia, Jaqueline Carvalho, dubla medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing si Londra, a lesinat in timpul unei interventii televizate, la un meci de volei masculin, informeaza Mediafax.Citește și: Elena Gabriela Ruse s-a calificat in semifinale la turneul de la…

- Tragedie in Cluj, in timpul concursului Hunt The Wolf 2019, cea mai dura cursa de ATV-uri din Europa, dupa cum o descriu organizatorii. Ieri, in timpul competitiei, o concurenta de 28 de ani a murit strivita sub ATV. Imagini cumplite surprinse ieri, in timpul concursului de ATV-uri Hunt The Wolf 2019,…

- In timp ce de la postul de televiziune Digi24 mai mulți jurnaliși au plecat in ultimul timp și stațiile locale au fost inchise iata ca au loc și angajari. Jurnalista Adriana Duțulescu, jurnalista cu vechime in domeniul politic și care a condus secția politic la Antena 3, preia de luni poziția de…

- Mai multe atacuri au avut loc, miercuri noapte, la cinci moschei din Birmingham, un oraș din centrul Angliei. Cazurile sunt investigate de Poliția de combatere a terorismului, anchetatorii banuind ca exista o legatura intre ele. Miercuri noaptea, poliția a fost alertata in legatura cu un barbat care…

- Dacia a publicat primele imagini și detalii cu ediția limitata Ultimate. Versiunea pregatita de constructorul de la Mioveni va fi disponibila pe modelele Duster, Logan și pe toata familia Stepway. Conform oficialilor Dacia, pe anumite piețe din Europa (Franța, Marea Britanie, Italia și țarile nordice)…

- Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care au dormit maximum cinci ore pe noapte in timpul saptamanii si apoi s-au odihnit oricat au dorit in weekend nu au avut niciun beneficiu in comparatie cu cele care au respectat un program de somn…

- Tribunalul Harghita a adus precizari dupa controversata decizie luata in cazul ”Țandarei” in care 120 de persoane judecate pentru infracțiuni grave de trafic de persoane au fost condamnate in Marea Britanie in timp ce capii rețelei din Romania au scapat fara nici o pedeapsa. In aceasta situație sunt…

- Brigada Antitero a Serviciului Roman de Informatii si Politia intervin la postul de televiziune Romania TV in urma unei amenintari cu bomba, precizeaza SRI. Potrivit sursei citate, vineri seara a fost trimis un e-mail de amenintare la postul de televiziune amintit in care se scria: "Veti sari in aer".…