Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior…

- Marea Britanie trebuie sa se solidarizeze cu Statele Unite, "cel mai apropiat aliat", si sa se retraga din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, a cerut ambasadorul american la Londra, Woody Johnson, recomandand Guvernului Theresa May sa se ralieze presiunilor asupra Teheranului, scrie…